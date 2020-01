Se le nostre Pmi hanno un carico fiscale complessivo che si attesta al 59,1 per cento dei profitti, le multinazionali del web presenti in Italia, o meglio le controllate di questi giganti economici ubicate nel nostro Paese, registrano un tax rate del 33,1 per cento. E’ quanto emerge dalle rilevazioni della Cgia di Mestre sulla base dei dati riferiti al 2018.