“Noi ci aspettiamo un piano in linea con gli accordi di marzo, non 14 anni fa, capiamo l’incertezza nel mercato acciaio, non capiamo la profondità” con cui si farebbero i tagli, “cosa per noi inaccettabile”. Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a ‘Radio Anch’io’ sulla trattativa con ArcelorMittal per l’ex Ilva in vista dell’incontro di stasera.