LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Akselos e il Gruppo COSMI, fornitore di servizi tecnici, hanno firmato un protocollo d'intesa triennale per portare sul mercato nazionale la rivoluzionaria tecnologia dei gemelli digitali targata Akselos. Questa tecnologia emergente viene utilizzata nelle industrie offshore per migliorare la sicurezza, ridurre la manutenzione e i costi operativi, oltre che contribuire a estendere della […]

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aria Systems, leader nel supportare le aziende a far crescere le entrate basate sugli abbonamenti e sull'utilizzo ha annunciato in data odierna che Experian, nella società di servizi di informazione globale leader al mondo, sta estendendo il suo utilizzo della piattaforma di fatturazione e monetizzazione di Aria in Europa e in Africa. Experian […]