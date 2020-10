TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Data Reply, società specializzata in Big Data e Artificial Intelligence, ha annunciato oggi di aver ottenuto lo status Amazon Web Services (AWS) Machine Learning (ML) Competency. Lo status riconosce a Data Reply la capacità di sviluppare soluzioni e modelli predittivi sulla base dei dati per generare valore per i clienti. Il riconoscimento dell’AWS […]

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Ooredoo, importante fornitore di servizi di comunicazioni mobili, in collaborazione con SIAE MICROELETTRONICA, leader nel campo delle microonde e delle onde radio millimetriche per il backhaul mobile, ha stabilito un nuovo record regionale con l'aumento a 10Gbps della capacità del suo backhaul mobile. Ooredoo Algeria, costantemente impegnata nella massimizzazione della capacità della sua rete […]

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, società del Gruppo Reply specializzata su tecnologia Microsoft, ha reso disponibile alle Istituzioni Sanitarie bavaresi una soluzione digitale da impiegare nell’ambito della gestione delle catene di trasmissione di Covid-19. In particolare, la soluzione si propone di digitalizzare i processi impiegati per contenere, tracciare e interrompere le catene di infezione, consentendo un […]

MILANO--(BUSINESS WIRE)--BrainBox AI lancia una tecnologia per edifici basata sull’Intelligenza Artificiale pioniera in Italia.

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Baxter International Inc. (NYSE:BAX), leader globale nella terapia nutrizionale, supporta i risultati intermedi di uno studio prospettico in corso, “Persistent Hypermetabolism and Longitudinal Energy Expenditure in Critically Ill Patients with COVID-19 (LEEP-COVID) (ipermetabolismo persistente e dispendio energetico longitudinale in pazienti gravemente ammalati di COVID-19)”, volto a dimostrare il ruolo della calorimetria indiretta (CI) nella […]