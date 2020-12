La tratta Genova – Olbia in inverno non sarà più sovvenzionata

La tratta Genova – Olbia che non sarà più sovvenzionata nel periodo invernale con soldi pubblici.

E’ una delle due novità che leggiamo da una nota diramata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo l’incontro in videoconferenza tra la ministra Paola De Micheli e l’assessore ai Trasporti della Regione Sardegna Giorgio Todde. Il tema dell’incontro era la continuità territoriale marittima e la ministra De Micheli ha illustrato all’assessore l’esito del confronto con la Commissione Ue e il nuovo assetto che terrà conto delle richieste avanzate dall’Europa.

“Il Governo ha garantito a breve la definizione dei nuovi bandi di gara, tratta per tratta, con esclusione di Livorno-Cagliari, informando la Regione sui passaggi politici e amministrativi della vicenda, nell’ottica della collaborazione tra le Istituzioni” ha reso noto la ministra. Anche per la rotta Genova – Olbia, come da indicazioni della Regione, dai risultati dell’iter tecnico dell’Autorità dei Trasporti e dalle valutazioni sui flussi, esistono i presupposti per la restituzione al mercato” ha poi chiarito la ministra De Micheli.

“Abbiamo rappresentato alla ministra la situazione attualmente critica – ha detto

l’assessore sardo Todde- e abbiamo condiviso un percorso per garantire la mobilità ai sardi e salvaguardare l’economia dell’isola. La soluzione delineata dalla De Micheli, anche dopo le nostre osservazioni, ci porta in questa fase a essere ottimisti – sia per i tempi che ci sono stati prospettati, che per i contenuti – sulla definizione del bando per la continuità marittima”.