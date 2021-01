MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha annunciato oggi di aver vinto tre premi chiave per la nostra innovativa società di servizi meccatronici, il Top 10 Robotics Solutions Award di CIO Applications Europe e l’ultima gara pubblica Resah vinta da Deenova per il robot ACCED, della D3 Series, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 presso […]

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--FM Logistic India, fornitore di servizi 3PL, ha sottoscritto un contratto per la locazione di un’area adibita a magazzino di approssimativamente 900.000 piedi quadrati presso lo stabilimento di Bhiwandi, lo stabilimento di punta di Welspun One Logistics Parks con un’area di 110 acri e un valore di 9 miliardi di rupie indiane ubicato […]

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--I .eu Web Awards 2020 si sono conclusi ieri sera con una spettacolare celebrazione in video streaming dal Teatro Verdi di Pisa. I cinque vincitori dell'attesissimo concorso .eu Web Awards di quest'anno sono: Per la categoria Leaders: pairidaiza.eu (Belgio) Per la categoria Rising Stars: openscan.eu (Germania) Per la categoria Laurels: sintec-project.eu (Italia) Per la […]