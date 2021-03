Il mondo della partite iva e degli autonomi deve fare i conti con diverse ”zavorre”, a partire dalla tassazione, passando per la burocrazia e per le norme che regolano l’occupazione. Il Movimento autonomi e partite iva, in un programma composto da 10 punti, illustra le sue proposte per dare impulso allo sviluppo delle attività, creare occupazione attraverso ”l’eliminazione o almeno la riduzione” degli ostacoli, per dare ”nuova linfa vitale al sistema imprenditoriale”. (adnkronos.com)