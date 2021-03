L’assegno unico universale per i figli rischia un ‘taglio’ dell’importo rispetto ai 250 euro annunciati? E chi potrebbe ottenere una somma più bassa? La simulazione effettuata dal Gruppo di lavoro Arel/Feg/Alleanza per l’infanzia -rilanciata da Repubblica- accende i riflettori sul contributo atteso per luglio da 7,63 milioni di famiglie coinvolte.