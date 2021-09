Il Mediterranean Aerospace Matching è un evento internazionale che avrà luogo in Puglia, presso l’Aeroporto di Grottaglie, Taranto, dal 22 al 24 Settembre 2021.

L’evento, ideato e progettato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), e dalla Regione Puglia, ITA (Italian Trade Agency), ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Aeroporti di Puglia (AdP), ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e Intesa Sanpaolo.

Al centro dell’iniziativa viene posto il ruolo delle startup e delle PMI innovative nel campo aerospaziale, in particolare nel settore dell’advanced air mobility e delle smart cities con un focus su piattaforme non pilotate, infrastrutture per il controllo e la gestione dello spazio aereo e tecnologie spaziali applicate ai droni (osservazione della Terra, telecomunicazioni ed applicazioni integrate, navigazione satellitare e posizionamento globale).

Il MAM offrirà una piattaforma importante per un incontro tra le start up, le PMI ed il sistema finanziario internazionale e quello dei fondi di investimento, incluse le più grandi imprese del settore aerospaziale.