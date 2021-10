I vantaggi della Mobilita’ Aerea Urbana

Il pubblico europeo e’ sempre più pronto ad accogliere servizi e tecnologie all’avanguardia in grado di migliorare la vivibilità in ambiente urbano e ridurre le emissioni a livello locale.

Nel 2020 e parte del 2021 l’EASA ha condotto uno studio sul tema dell’accettazione pubblica in Europa in merito alle applicazioni di Urban Air Mobility, in sei città europee selezionate: Barcellona, Budapest, Parigi, Regione dell’Oresund, Amburgo e Milano.

I risultati sono stai presentati al Parlamento Europeo il 16 giugno 2021.

I dati raccolti registrano un atteggiamento favorevole

dei cittadini europei sulla prospettiva di servizi di pubblica utilità e migliorativi della qualità della vita come i taxi aerei, le ambulanze aeree e le consegne effettuate con mezzi elettrici con pilota e senza pilota (manned o unmmanned – UAS)



La Mobilità Aerea Avanzata sara’ vantaggiosa beneficerà sia per le aree urbane ma anche per quelle suburbane e rurali.

L’evoluzione che essa rappresenta non dovrebbe lasciare indietro nessuno in quanto la mobilità deve essere disponibile e accessibile a tutti.

Le regioni rurali e remote possano essere meglio collegate, e più accessibili anche per le persone con mobilità ridotta. L’AAM sarà in

grado di offrire servizi che possono aiutare a migliorare i collegamenti rurali dei territori, fornendo servizi innovativi e accessibili a tutti (ad esempio la consegna di merci in zone rurali o difficili da raggiungere).

Il “Pilastro Europeo dei Diritti Sociali” definito dalla Commissione Europea è la linea da seguire per assicurarsi che le transizioni verdi e digitali siano socialmente eque e condivise.

Per l”Italia e’ doveroso posizionarsi a livello internazionale come Paese all’avanguardia nel settore della Mobilità Aerea Avanzata, sviluppando tecnologie e competenze competitive.

A questo ci sta lavorando l’Enac attraverso il Piano Strategico Nazionale.

Il Piano Strategico elaborato si pone 3 scopi:

1) definire e comunicare la visione, la missione e gli obiettivi strategici che stanno alla base dello sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia;

2) Stabilire l’approccio per l’integrazione della Mobilità Aerea Avanzata nel contesto italiano, valorizzando l’attuale scenario nazionale e tenendo conto di quello internazionale;

3) Identificare la corretta governance da adottare per l’attuazione del Piano.

Avanti, per un futuro migliore.

Riccardo Cacelli

Consulente in AAM