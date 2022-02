Crescita a doppia cifra e raddoppio dei dipendenti: il 2021 porta Spider 4 Web nell’Olimpo delle digital agency

Una crescita a doppia cifra negli ultimi dodici mesi con raddoppio dei dipendenti in quattro anni: il vero rilancio parte dai piccoli, da quelle PMI che rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana. Spider 4 Web, realtà di Fiume Veneto (Pordenone) impegnata nel mettere al servizio delle aziende le opportunità del digitale, ha chiuso il 2021 nell’Olimpo delle agenzie di comunicazione: una crescita del fatturato del 16% rispetto all’anno precedente, con l’ingresso nel ristretto gruppo (sono il 4% in tutta Italia) delle digital agency che vanno oltre il milione di euro, e il superamento della soglia dei 20 dipendenti quando, solo nel 2017, la squadra si fermava a 9.

«La pandemia ha rappresentato indubbiamente un momento difficile e complesso per tutti. Abbiamo affrontato gli ultimi due anni mettendoci sempre più in ascolto delle esigenze delle imprese per accompagnarle verso quella digital transformation che non può essere uguale per tutti e non è automatica, ma è necessaria per guardare al futuro», spiega Andrea Pizzato CEO e fondatore 22 anni fa di Spider 4 Web. L’azienda di Fiume Veneto già prima del 2020 aveva dato segnali di una crescita importante in dimensioni e fatturato. «Nell’ultimo anno si è velocizzato il processo culturale verso il digitale», aggiunge Simone Perenzin, COO di Spider 4 Web. «Ciò che noi prima andavamo a proporre, ci è stato chiesto direttamente dalle imprese. Avere una piattaforma di e-commerce o dare al commerciale strategie e strumenti necessari per continuare a operare anche a distanza, ad esempio attraverso l’uso mirato di social media come Linkedin, sono queste alcune delle esigenze che ci sono state presentate. E noi ci siamo fatti trovare pronti con gli strumenti più corretti».

Nata come agenzia per il web, l’agenzia friulana si è progressivamente aperta al comparto marketing incorporando una serie di competenze legate alla tecnologia digitale. «Le tecnologie e gli strumenti di digital marketing oggi offrono grandi opportunità alle imprese, ma richiedono competenze tecniche e di marketing specifiche per evitare di investire nella direzione sbagliata o in singole iniziative che non portano risultato perché non inserite all’interno di una strategia integrata», prosegue Perenzin. «Per questo ci affianchiamo ai nostri clienti mettendo a disposizione un portfolio di competenze variegato, che spazia dal marketing al software development, e li aiutiamo a costruire o consolidare la loro presenza online e raggiungere obiettivi di business concreti, generare nuovi contatti commerciali e vendite attraverso il Web».

Una squadra composta da esperti di marketing, project manager, web designer e developer, un mix di competenze tecniche e di digital marketing, la conoscenza delle strategie e degli strumenti digitali più avanzati, sono questi gli ingredienti che rendono Spider 4 Web un vero e proprio team Mar-Tech, ovvero dove marketing e tecnologia digitale vanno di pari passo nell’offrire strumenti idonei ed efficaci a supporto delle aziende.

«Supportiamo i nostri clienti nello sviluppo delle attività di marketing e commerciali, tanto a livello consulenziale quanto operativo», spiega. «Partiamo dallo studio di un digital marketing action plan multicanale, creiamo strategie di lead generation e sviluppiamo App, siti web e piattaforme di e-commerce facili da trovare nei motori di ricerca e nei diversi canali online grazie alla SEO e all’Advertising».

In un processo dove crescita chiama crescita, Spider 4 Web non si è focalizzata in un solo settore. «La voglia di conoscere e metterci alla prova in ambiti sempre diversi, spinte da una sana curiosità, ci hanno portato a operare con realtà di diverse dimensioni, dalla meccanica al turismo, passando dall’arredamento all’arte. I nostri clienti apprezzano il nostro approccio concreto che parte dall’analisi del contesto di business per proporre le soluzioni e le strategie più efficaci per il caso specifico», ricorda il CEO Pizzato. Questo atteggiamento ha portato solamente nel 2021 all’acquisizione di 28 nuovi clienti e allo sviluppo di 58 nuovi progetti. «La contaminazione di competenze, professionalità, approcci e temi è un valore aggiunto. Il lavoro in team permette sempre di avere una visione più alta e trovare il percorso o la soluzione più indicata».

Il 2021 non è però un punto di arrivo per Spider 4 Web. «In un processo di digital transformation, la strada da fare è ancora molta. È un cambiamento culturale che molte imprese stanno vivendo nella consapevolezza che la crescita del business passa da qui».

www.spider4web.it