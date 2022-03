L’EASA pubblica le prime specifiche di progettazione al mondo per i vertiport

Londra – il 24 marzo scorso l’Easa ha pubblicato le prime specifiche per la progettazione di vertiporti.



Leggiamo cosa ha detto il direttore di Easa, Patrick Ky.



“L’Europa è in prima linea nello sforzo mondiale per abilitare nuovi concetti di mobilità. L’industria aeronautica europea sta già pianificando e investendo nello sviluppo di nuovi velivoli in grado di farlo decollo e atterraggio verticale (VTOL) e nei vertiport, che saranno utilizzati come siti di decollo e atterraggio per quei velivoli VTOL.

Con questo documento, l’EASA pubblica le prime specifiche tecniche dettagliate del prototipo al mondo per la progettazione di vertiport sotto forma di guida. Queste specifiche del prototipo descrivere in dettaglio le caratteristiche fisiche di un vertiporto, l’ambiente con ostacoli richiesto, ausili visivi, luci e segnaletica, nonché concetti per vertiporti alternativi lungo il percorso per un volo e un atterraggio sicuri continui.



Molti di questi vertiport saranno costruiti all’interno di un ambiente urbano e la guida dell’EASA offre quindi soluzioni nuove e innovative specifiche per ambienti urbani congestionati.



Una notevole innovazione è il concetto di un’area a forma di imbuto sopra il vertiport, designata come un volume privo di ostacoli. Questo concetto è adattato alle capacità operative del nuovo velivolo VTOL, che può effettuare atterraggi e decolli con un segmento verticale significativo. A seconda dell’ambiente urbano e delle prestazioni di alcuni velivoli con capacità VTOL, saranno possibili anche traiettorie omnidirezionali verso i vertiporti.



Tali approcci possono tenere più facilmente conto delle restrizioni ambientali e sonore e sono quindi più adatti per un ambiente urbano rispetto alle operazioni convenzionali di eliporto, che sono più vincolate negli approcci che possono essere applicati in sicurezza. Le linee guida in questo documento sono state sviluppate sotto la guida dell’EASA, in collaborazione con le principali società mondiali di vertiport e produttori di VTOL e con il supporto di esperti dagli Stati membri europei.



In una seconda fase, l’EASA svilupperà un quadro normativo completo per la progettazione e la certificazione di vertiport, le operazioni e la supervisione degli operatori di vertiport nel contesto di un compito normativo“.

La mobilita’ aerea urbana sta facendo passi da gigante. Ad un velocita’ “supersonica”.

Ogni giorno ci sono novita’ e sviluppi da tutto il mondo.

L’uomo tra pochi anni scoprira’ un nuovo modo di spostarsi all’interno delle citta’, delle aree metropolitane e nei territori decentrati.



Riccardo Cacelli

Consulente in Mobilita’ Aerea Avanzata

r.cacelli@cacelli.com

www.aam.cacelli.com