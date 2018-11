Razer Phone 2: Un cellulare dai giocatori per i giocatori

Cerchi una stazione di gioco perfetta per i tuoi momenti di svago? Quindi il telefono Razer 2 potrebbe essere il portatile per te. Razer Phone 2 è il secondo telefono di periferiche di gioco e specialista di hardware Razer ed è stato progettato dai giocatori per i giocatori

A prima vista non è il telefono da gioco più interessante ad arrivare quest’anno. Non ha il design o la ricchezza di periferiche offerte dal ROG Phone . Invece è un aggiornamento 0.5 che mira a risolvere problemi minori che ostacolano il richiamo del Razer Phone originale .

Ma le modifiche apportate da Razer, che includono una maggiore luminosità dello schermo, interni migliorati e l’aggiunta della ricarica wireless, sono positivi. Questi, insieme all’eccellente sistema audio e allo schermo ultra-veloce, HDR-ready, a 120 Hz con refresh rate, significa che il telefono è ancora un sogno per i gamer mobili e per i Netflix bingers.

Problemi in corso con la fotocamera e un design squadrato continuano a ostacolare il suo fascino per tutti gli altri, comunque. Se il gioco non è la tua preoccupazione principale, starai ancora meglio investendo in una nave ammiraglia competitiva, come il Samsung Galaxy S9 e l’iPhone XR un confronto cellulari di grande livello.

Visivamente, il Razer Phone 2 ha ancora un fattore Marmite. A prima vista sembra molto simile al suo predecessore. Presenta lo stesso design rettangolare a linee rigide che accoppia uno schermo 16: 9, 5,75 pollici con diffusori alti e bassi Dolby Atmos certificati.

Gli altoparlanti potrebbero sembrare spessi, ma rimangono per me un punto chiave di vendita. L’audio di gioco e di film è significativamente più forte rispetto ai phablets in competizione e ha una quantità sorprendente di estensione dei bassi. I colpi di arma da fuoco e il rombo dei motori delle auto hanno molto più attacco e potenza di quanto non si possa ottenere sui telefoni concorrenti. L’aggiunta del supporto Dolby Atmos aiuta ulteriormente a dare all’audio un senso di direzione debole ma evidente.

La posizione dei pulsanti è identica a quella del telefono Razer originale, con i bilancieri del volume posizionati alla sua sinistra e la potenza alla sua destra. Come prima, al pulsante di accensione è incorporato uno scanner di impronte digitali. Lo scanner non è il più veloce che ho provato, ma è abbastanza affidabile e facile da usare, con il pulsante di accensione seduto dove il tuo dito medio si riposerà naturalmente.

Osserva la seconda generazione di Razer Phone 2 in giro e noterai una differenza fondamentale tra questo e l’originale: ha un retro Gorilla Glass. Personalmente, a parte le difficoltà di rete, ho preferito la sensazione robusta dell’originale interamente in metallo, ma il cambiamento comporta almeno un nuovo supporto per la ricarica wireless Qi.

Razer è inoltre predisposto per la spedizione di una docking station di ricarica wireless opzionale, che si sincronizzerà con l’altra grande novità di Razer Phone 2: l’illuminazione Chroma RGB.

Il logo posteriore del telefono e la striscia di illuminazione RGB per stand di ricarica funzionano entrambi con l’app Chroma di Razer. Funziona esattamente allo stesso modo delle periferiche PC dell’azienda. Salta nell’app e sarai in grado di scegliere il colore desiderato e regolarlo per riprodurre vari motivi per cose come le notifiche in arrivo.

Personalmente, penso che l’illuminazione RGB sia inutile e in genere rende qualsiasi dispositivo che adornano simile a un giocattolo per bambini. Ma Razer ha reso abbastanza semplice spegnere la luce o impostarla per attivarsi solo in condizioni molto specifiche, quindi non è un rompicapo. Sono anche contento di vedere che Razer è riuscito a costruire gli standard di resistenza all’acqua e alla polvere del Razer Phone 2 to IP67, che dovrebbe consentire di sopravvivere alla strana immersione accidentale senza problemi.

All’interno, Razer ha anche apportato alcuni aggiornamenti. Il principale dei quali è il motore di vibrazione migliorato, che consente al telefono di dare un feedback tattile più forte quando si fanno cose come i giochi e Gigabit LTE.

Per concludere , Il Razer Phone 2 è perfetto per le sessioni PUBG in movimento, ma manca su alcune nozioni di base