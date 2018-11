Sicurezza dei dati: imprescindibile nel “digital workplace”

Il “Digital Workplace” sta prendendo sempre più piede anche in Italia. A fronte della crescente automazione e dematerializzazione delle procedure di gestione dell’informazione aumenta il numero delle aziende che desiderano avvalersi di soluzioni che semplifichino il lavoro in ufficio, permettendo loro di elaborare informazioni, documenti e comunicazioni senza limiti di spazio e tempo. Lo sa bene NOA-New Office Automation Srl, che da trentasei anni offre sistemi hardware e software personalizzati per uffici, dotati di standard di sicurezza elevati in termini di trattamento e protezione dei dati. Tra questi ad esempio il sistema di protezione DOSS – Data Overwrite Security Solution – che garantisce la sovrascrittura delle immagini temporanee dei dati archiviati negli hard disk dei dispositivi di stampa all’avvio del processo successivo.

“L’attenzione alla sicurezza dei dati caratterizza la nostra intera offerta”, afferma Arnaldo Borlini di NOA, “è uno degli aspetti per cui i nostri clienti ci hanno scelto”. Un’attenzione che ha trovato un suo sviluppo naturale all’inizio del 2015 con la nascita di una nuova business unit, la NOA ICT&SW SOLUTIONS, incentrata non solo sulla fornitura di prodotti e servizi (server, computer, reti strutturate) ma anche sull’integrazione della sicurezza endpoint quale elemento abilitante del Digital Workplace, specie nelle piccole e medie imprese che devono poter contare su sistemi informativi sicuri, affidabili ed efficaci.

Per estendere la gamma di soluzioni proposte per la sicurezza endpoint NOA ha scelto le suite business complete firmate G DATA, stringendo e consolidando un rapporto di collaborazione con un partner strategico, a garanzia della protezione e sicurezza dei dati dei propri clienti. “G DATA ha sviluppato il primo software antivirus al mondo ed è tuttora pioniera nell’innovazione della sicurezza informatica” continua Borlini di New Office Automation. “Sinonimo di Cybersecurity intelligente, le soluzioni G DATA forniscono una risposta efficace contro gli attacchi esterni e interni, assicurando nel contempo un monitoraggio costante dell’infrastruttura, essenziale per garantire la continuità dei servizi e la produttività aziendale”.

Paola Carnevale, Sales & Channel Director di G DATA Italia afferma: “Siamo onorati che un’azienda storica, così saldamente ancorata al territorio e dedita al servizio costante e proattivo alla clientela abbia selezionato le nostre suite di sicurezza complete per tutelare dati e infrastrutture dei propri clienti. Siamo quindi molto lieti che NOA abbia conseguito la certificazione di Gold Partner G DATA e sarà nostra premura sostenere NOA in tutte le attività di formulazione di proposte che soddisfino la crescente domanda new tech delle aziende che si rivolgono all’operatore”.