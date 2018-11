Creare modelli per la stampante 3D a basso prezzo

Con il software CAD gratuito si possono ora creare modelli 3D e convertirli nel formato STL per la stampa in 3D

La stampante 3D è in grado di realizzare modelli reali con l’ausilio di un computer e un modello 3D. Un buon modello 3D può anche essere creato con un CAD gratuito.

La maggior parte delle volte una stampante 3D è utilizzata per la produzione di prototipi e modelli, ma è adesso possibile utilizzarla anche per la produzione di oggetti di uso quotidiano, componenti o oggetti di design. Per la stampa in 3D è sempre richiesto come input 3D. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di caricare un file in formato STL. Il formato STL è supportato dalla maggior parte delle stampanti 3D e dai servizi di stampa online.

Modelli per la stampa 3D

Il software CAD viene solitamente utilizzato per generare un modello 3D. Un freeware CAD gratuito è disponibile per creare modelli 3D, compreso MEDUSA4 Personal di CAD Schroer. Per questo software CAD gratuito, CAD Schröder offre un portale online che converte i modelli 3D creati in formato STL per la stampante 3D.

MEDUSA4 Personal con modellazione 3D

MEDUSA4 Personal è un software CAD gratuito e fornisce una serie completa di funzioni di progettazione 2D. Allo stesso tempo, il software CAD gratuito comprende un modulo 3D, che permette di realizzare molto rapidamente e facilmente modelli 3D completi da disegni con viste multiple. È proprio questa possibilità di creare facilmente modelli 3D che convince sempre più utenti in tutto il mondo.

Utilizzare modelli 3D flessibili

I modelli 3D creati con MEDUSA4 Personal possono ora essere caricati sul portale CSG eSERVICES nel formato MEDUSA4 e convertiti per 4,99 € in formato STL per la stampa 3D. Gli utenti del software CAD gratuito possono realizzare a basso costo un modello 3D completo da utilizzare per la stampa in 3D. Inoltre, questo permetterà un uso commerciale dei modelli.

Utilizzate MEDUSA4 Personal per la creazione di modelli 3D

Il software CAD gratuito MEDUSA4 Personal può essere scaricato dal sito web del produttore. Dal sito si può facilmente entrare nel portale CSG eSERVICES e utilizzare il convertitore STL. Da qui, gli utenti possono anche accedere al convertitore STL nel CSG eSERVICES. Questo fornisce diversi convertitori per PDF, DXF e STL. I dati convertiti possono essere utilizzati commercialmente e stampati sulla stampante 3D per la prototipazione.

Il Futuro della Stampa 3D

Gli attuali progressi nel campo della stampa 3D la rendono sempre più interessante sia per le piccole imprese che per i privati. In futuro, molti oggetti di uso quotidiano non saranno più acquistati nei negozi, ma potranno essere semplicemente creati a casa con una stampante 3D, se necessario.

