iPhone XR vende meno di iPhone XS e iPhone XS Max

Quest’anno Apple ha presentato 3 nuovi smartphone: iPhone XS e XS Max, come indica il nome, sono un miglioramento dell’iPhone X; e iPhone XR, invece, si inserisce nel mercato smartphone come un modello più economico. Ricorda la vecchia generazione di iPhone 5C, ma si presenta con materiali e processore al top, perdendo qualcosa su fotocamera e display rispetto ai modelli XS e XS Max.

Ci sono stati problemi nelle pannello di visualizzazione delle spedizioni, questo però, secondo l’analista della catena di approvvigionamento Cowan, non ha influito sulle vendite di iPhone XR che rappresenteranno, secondo le stime, la metà di tutti gli iPhone venduti in questi mesi.

Rosenblatt assume una visione molto più pessimistica: le vendite di iPhone XR rappresentano meno della metà di tutti gli iPhone venduti. Rosenblatt dichiara: “Riteniamo che le vendite iniziali di iPhone XR siano più scarse di quanto ci aspettassimo e più scarse delle vendite di XS e XS Max. Stimiamo che le vendite globali del primo weekend di iPhone XR siano circa 9 milioni di unità, 1 milione in meno rispetto alle vendite di XS e XS Max nel primo fine settimana.”

Ciò che si pensava potesse essere un fattore determinante per non acquistare l’iPhone economico, ovvero il pannello LCD, in realtà non è stato un ostacolo. Questo “pareggio” viene comunicato anche da un altro analista Apple che dichiara: “Il divario di produzione tra i modelli OLED e LCD è ora alla pari, nonostante il ritardo del modello XR di un mese.”

iPhone XR sta comunque facendo meglio di quanto l’iPhone 8 e 8 Plus abbiano fatto l’anno scorso. Apple dovrebbe annunciare i guadagni fiscali del Q4 giovedì, ma questi forniranno solo dati sulle vendite di iPhone XS e XS Max, poiché le vendite di iPhone XR cadranno nel trimestre successivo.