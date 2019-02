Barceló Hotel Group firma il contratto di gestione di un nuovo hotel 5 stelle a Dubai

Dubai, Emirati Arabi Uniti – Febbraio 2019: Barceló Hotel Group ha annunciato l’apertura del primo Royal Hideaway Hotel nella regione, dopo la firma con la società Seven Tides per il contratto di gestione di DUKES Dubai. La proprietà a The Palm Jumeirah subirà un rebranding per diventare DUKES Dubai, a Royal Hideaway Hotel.

La firma dell’accordo si è tenuta a Dubai (Emirati Arabi Uniti) tra Jaime Buxó, Chief Development Officer di Barceló Hotel Groupe Abdulla Bin Sulayem, CEO di Seven Tides, alla presenza di Goulam Amarsy, CEO di Barceló Gulf, partner del Barceló Hotel Group nel GCC (Gulf Cooperation Council).

Royal Hideaway è il brand a cinque stelle del Gruppo, che vanta un portafoglio internazionale di immobili di pregio, situati nei luoghi più idilliaci del mondo, offrendo privacy in ambienti di lusso. L’offerta di prestigio del gigante spagnolo dell’ospitalità è diventata una delle mete preferite dai viaggiatori di tutto il mondo.

Jaime Buxó, Chief Development Officer di Barceló Hotel Group commenta: “L’hotel è una splendida novità nel crescente portafoglio di lusso di Barceló Hotel Group. Gli ospiti potranno godere di un trattamento di prima classe e di servizi eccellenti nel contesto suggestivo dell’iconica The Palm Jumeirah: il tutto per un soggiorno davvero memorabile. Il rebranding è un’ulteriore dimostrazione dei nostri ambiziosi piani di crescita nel mercato mediorientale. Barcelò Hotel Group ha infatti raggiunto il traguardo di 1.259 camere negli Emirati Arabi Uniti”.

“Siamo lieti di lavorare con BarcelóHotel Group”, afferma Abdulla Bin Sulayem, CEO di Seven Tides. L’hotel sarà gestito con il marchio Royal Hideaway del Gruppo per mantenere la quintessenza e la personalità della struttura, insieme agli elevati standard di servizi e al know-how nella gestione alberghiera di cui Barceló Hotel Group è sinonimo”.

DUKES Dubai, a Royal Hideaway Hotel, è situato strategicamente in The Palm Jumeirah, in prima linea con spettacolare vista sul skyline di Dubai Marina. La combinazione perfetta tra il brand di fama mondiale di Barceló Hotel Group e l’offerta unica del resort, in ambito gastronomico e per il tempo libero, offrirà ai viaggiatori più esigenti l’opportunità di sperimentare il meglio della destinazione turistica più importante degli Emirati Arabi Uniti.

Caratterizzato da una combinazione di lusso cosmopolita e tradizione, l’hotel dispone di 279 camere e 287 appartamenti completamente arredati. La struttura offre servizi per il tempo libero, per conferenze e per l’intrattenimento, tra cui una splendida spiaggia privata, una piscina coperta, una piscina infinity e una palestra all’avanguardia, oltre a sei diverse proposte gastronomiche esclusive.