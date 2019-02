Guidewire Software annuncia Hexaware quale nuovo partner della sua alleanza di società di consulenza

La società di servizi e consulenza globale in materia di assicurazioni è l’ultima a entrare a far parte dell’alleanza di società di consulenza Guidewire PartnerConnect™

Hexaware Technologies, un fornitore in rapida crescita di servizi IT, BPO e di consulenza evoluti basati su automazione, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), fornitore della piattaforma settoriale su cui le compagnie assicurative del ramo danni/infortuni fanno affidamento, hanno annunciato oggi che Hexaware è entrata a fa parte di Guidewire PartnerConnect™ quale membro dell’alleanza di società di consulenza al livello Select.

Forte di oltre 20 anni di esperienza acquisita collaborando con compagnie di assicurazioni operanti nel ramo danni/infortuni, Hexaware ha sviluppato tecnologie e soluzioni a valore aggiunto che permettono agli assicuratori di adottare rapidamente i prodotti Guidewire InsuranceSuite™ e Guidewire Digital per accelerare i tempi di implementazione, mitigare i rischi associati all’esecuzione e ridurre i costi.

