IDEMIA presenterà agli investitori i risultati relativi all’anno finanziario 2018 il 20 febbraio 2019

IDEMIA, il leader globale nel settore dell’identità aumentata, oggi ha annunciato che presenterà agli investitori i risultati relativi all’anno finanziario 2018 mercoledì 20 febbraio 2019.

Yann Delabrière (Amministratore delegato), Laurent Lemaire (Direttore finanziario) e Frédéric Beylier (Direttore generale) presenteranno i risultati e risponderanno a eventuali domande lo stesso giorno alle 16:00 CET (15:00 ora di Londra / 10:00 ora di New York).

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro sito web: http://investors.oberthur.com

Informazioni su IDEMIA

IDEMIA, il leader globale nel settore dell’identità aumentata, offre un ambiente affidabile che mette in grado non solo i consumatori ma anche tutti i cittadini di svolgere le attività quotidiane cruciali (per es., effettuare pagamenti, collegarsi, viaggiare e votare) sia nel mondo fisico che nello spazio digitale.

