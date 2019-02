Il nuovo espositore di Enforce Tac, Meggitt Training Systems, presenterà un simulatore portatile per armi di piccolo calibro

Meggitt Training Systems effettuerà dimostrazioni del proprio simulatore portatile FATS® 100P in occasione della sua prima partecipazione a Enforce Tac (stand 12-129), in programma a Norimberga, in Germania, il 6-7 marzo 2019.

“I visitatori del nostro stand presso Enforce Tac potranno avere maggiori informazioni, soprattutto su come FATS 100P facilita la condivisione delle risorse di addestramento tra le unità e consente l’implementazione sul campo con grande facilità di allestimento in ambienti non specificatamente dedicati alle attività di addestramento e formazione’. ” Tweet this

Basato sulle caratteristiche principali del programma di addestramento al combattimento dell’Esercito degli Stati Uniti denominato Engagement Skills Trainer II e del programma di addestramento simulato al tiro al chiuso del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, il modello FATS 100P leader del settore offre una significativa espansione delle capacità di addestramento virtuale con armi di piccolo calibro ed è idealmente idoneo all’uso da parte dei reparti europei delle forze dell’ordine.

“In linea con l’evolversi delle sfide tattiche che si trovano ad affrontare le forze dell’ordine, Meggitt sta applicando le competenze aziendali interne e i feedback dei clienti per ampliare la propria linea di simulatori, dagli immersivi FATS 300 e 180 al portatile 100P”, ha dichiarato Matt Cunningham, direttore vendite per i sistemi virtuali. “I visitatori del nostro stand presso Enforce Tac potranno avere maggiori informazioni, soprattutto su come FATS 100P facilita la condivisione delle risorse di addestramento tra le unità e consente l’implementazione sul campo con grande facilità di allestimento in ambienti non specificatamente dedicati alle attività di addestramento e formazione’.

Il sistema FATS 100P esibisce funzionalità avanzate per istruttori e praticanti, con analisi della manipolazione delle armi e della posizione degli spari, strumenti per l’addestramento al tiro automatico, addestramento critico basato su video per l’escalation e la de-escalation e funzionalità grafiche perfezionate, il tutto in un formato compatto. Portatile e leggero, il sistema FATS 100P viene fornito in due robuste custodie portatili delle stesse dimensioni di una valigetta da poligono grande che consentono il trasporto, l’allestimento e l’azionamento agevoli da parte di una sola persona.

Si possono azionare simultaneamente fino a sei simulatori d’armi, tra cui BlueFire® e BlueRail® convertibile. Tra le armi esposte da Meggitt meritano menzione le carabine M4, le pistole Glock G17, gli spray OC e i Taser X26P.

Per assistere a una dimostrazione del simulatore FATS 100P di Meggitt e parlare con un rappresentante della società durante l’evento Enforce Tac, visitare lo stand 12-129 o fissare un appuntamento all’indirizzo https://meggitttrainingsystems.com/about/request-a-meeting-with-meggitt-training-systems/.

Informazioni su Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, la divisione di Meggitt PLC responsabile dello sviluppo delle tecnologie FATS® e Caswell, è un prestigioso fornitore di sistemi integrati per l’addestramento reale e virtuale con armi da fuoco. Dopo l’acquisizione dei sistemi di addestramento virtuale FATS® e dei servizi e poligoni di tiro di Caswell International, Meggitt Training Systems continua ad ampliare le proprie capacità attingendo alle competenze di lunga data di questi due leader del settore. A livello mondiale sono più di 13.600 i poligoni di tiro e oltre 5.100 i sistemi virtuali di Meggitt che forniscono consapevolezza valutativa e situazionale e addestramento al tiro a forze armate, forze di polizia e organizzazioni preposte alla sicurezza.

Meggitt Training Systems impiega oltre 400 dipendenti presso la sede generale di Atlanta e gli stabilimenti di Orlando, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti, Australia e Singapore. I suoi specialisti possono recarsi dovunque nel mondo per addestrare istruttori, installare sistemi ed eseguirne la manutenzione.

Informazioni su Meggitt PLC

Meggitt PLC, la cui sede generale si trova nel Regno Unito, è un gruppo internazionale operante nel Nord America, in Europa e in Asia. Rinomata per le sue competenze ingegneristiche specialistiche per ambienti estremi, Meggitt è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per i settori aerospaziale, della difesa ed energetico che impiega quasi 11.000 dipendenti presso oltre 50 stabilimenti di produzione e sedi regionali in diverse parti del mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.