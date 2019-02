La società SP3H annuncia l’inizio della fase finale del suo programma europeo VIP per ‘Veicoli Intelligenti e Puliti’ correlato alla fase di pre-produzione industriale dei suoi scanner fluidBOX agli infrarossi

In previsione della nuova legislazione UE sugli obiettivi di emissione di CO 2 per i veicoli, che entrerà in vigore nel 2020, sono già stati piazzati i primi ordini sul mercato automobilistico.

Questo successo ha consentito a SP3H di ricevere la seconda tranche di 473.000 euro dalla UE, portando così a 1 milione di euro l’importo percepito dal mese di ottobre 2017.

Nel corso dell’estate 2017, VIP ha ricevuto la prestigiosa dicitura “EIC SME Instrument Phase 2” del programma H2020 nella categoria “Trasporto e mobilità nelle città intelligenti”.

