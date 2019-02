La soluzione RCS basata su NFV di Mavenir viene selezionata da Rakuten per l’offerta di servizi vocali e di messaggistica di prossima generazione

Mavenir, leader nell’accelerare le reti basate su software e nel ridefinire le economie nell’ambito delle reti mobili per i fornitori di servizi di comunicazione (communication service provider, CSP), è stata selezionata da Rakuten, Inc., prestigioso fornitore globale di servizi Internet e prossimo operatore della rete mobile più recente e innovativa del Giappone quanto a sistemi per servizi vocali e di messaggistica, per offrire ai suoi abbonati servizi di prossima generazione potenti, flessibili, agili ed economici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.