Moody’s Analytics introduce una nuova importante funzionalità di automazione per la soluzione CreditLens™

Moody’s Analytics, un leader nell’offerta di informazioni finanziarie di alto livello, ha aggiunto una nuova ed importante funzionalità di automazione alla soluzione per la gestione del ciclo di vita del credito CreditLens, che include modalità automatizzate di diffusione di rendiconti finanziari e di monitoraggio dei contratti. Basata sulla più moderna tecnologia cloud, la piattaforma CreditLens aiuta gli istituti finanziari a trasformare con tecniche di digitalizzazione i loro processi relativi a crediti commerciali per prendere decisioni in merito più veloci e basate su informazioni attendibili.

Tramite l’integrazione con il nuovo strumento QUIQspread di Moody’s Analytics, la soluzione CreditLens sfrutta la tecnologia dell’apprendimento automatico per estrarre i dati riguardanti rendiconti finanziari da documenti creati con programmi di videoscrittura, PDF, fogli di calcolo, immagini e altro ancora. Viene così automatizzato uno degli aspetti più laboriosi relativi alle decisioni concernenti i crediti – la raccolta, l’estrazione e l’immissione dei dati finanziari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.