Multa record per Ubs in Francia

Si è chiuso con una multa di 3,7 miliardi di euro e 800 milioni di danni da pagare allo Stato francese il processo a Parigi alla banca svizzera Ubs, condannata per frode fiscale, aggravata da riciclaggio di denaro.

E’ una sanzione record per la Francia, che equivale quasi all’intero utile netto della banca lo scorso anno. L’accusa è di aver aiutato clienti francesi a nascondere tasse al fisco per miliardi di euro.

Il processo francese segue un caso simile negli Stati Uniti, dove Ubs ha accettato un accordo da 780 milioni di euro nel 2009 e in Germania, dove ha pagato una multa di 300 milioni di euro nel 2014. La filiale francese del gruppo svizzero, Ubs France, è stata multata per 15 milioni di euro per complicità negli stessi fatti.

L’istituto di credito, che ha subito un duro colpo in borsa, respinge ogni accusa e ha annunciato che presenterà ricorso in appello. La battaglia legale, secondo gli analisti, potrebbe andare avanti per diversi anni.