Songtradr acquisisce Big Sync Music, la più importante agenzia globale di gestione delle licenze musicali

Con l’acquisizione del gestore di licenze musicali, del valore di parecchi milioni di dollari, nasce la prima soluzione del settore basata sui dati per i marchi Più opportunità di rilascio di licenze musicali per artisti e marchi in tutto il mondo

Songtradr, la principale piattaforma mondiale di gestione delle licenze musicali, ha annunciato oggi l’acquisizione di Big Sync Music Ltd, la maggiore agenzia creativa full-service specializzata nella gestione delle licenze musicali.

Con sede centrale a Londra, un team per il mercato APAC a Singapore e un team per il mercato nord e sudamericano a New York, Big Sync è il maggior acquirente mondiale di musica di questo tipo. I brani musicali vengono procurati per le campagne pubblicitarie a livello locale, regionale e globale per conto di marchi rinomati, da Dove, Knorr, Magnum e AXE fino a Johnnie Walker, Samsung, Amazon e Lipton.

