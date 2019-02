EDF Luminus si rivolge a HCL per promuovere la trasformazione digitale migrando al cloud

Il contratto di durata quinquennale per la fornitura di servizi per la trasformazione di applicazioni e infrastrutture permetterà a HCL di migrare l'intero ambiente SAP ad AWS

HCL Technologies (HCL), una prestigiosa impresa tecnologica di portata globale, ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un contratto di durata quinquennale per la fornitura di servizi per applicazioni e infrastrutture IT con EDF Luminus, il secondo produttore e fornitore di energia elettrica in ordine di importanza nel mercato energetico belga. HCL aiuterà EDF Luminus a trasformare e modernizzare la sua infrastruttura IT e il suo ambiente applicativo e a migrare il suo portafoglio SAP a un ambiente cloud pubblico.

