Gain Therapeutics SA annuncia la chiusura di un finanziamento di serie A da 2,5 milioni di euro per sviluppare nuovi chaperone farmacologici non competitivi capaci di penetrare nel cervello per indicazioni di malattie rare lisosomiali e del sistema nervoso centrale

GT Gain Therapeutics SA oggi annuncia di aver concluso un finanziamento di serie A da 2,5 milioni di euro con VitaTech S.A. (€1,1 mln), Helsinn Investment Fund S.A. (€1 mln), e con l’investitore esistente TiVenture S.A. (€0,4 mln).

Gain Therapeutics SA è una società privata con sede in Svizzera, a Lugano, e una filiale a Barcellona, che ha in licenza esclusiva una tecnologia computazionale avanzata (Site-directed Enzyme Enhancement Therapy, SEE-Tx®) utilizzata per identificare chaperone farmacologici non competitivi di prossima generazione capaci di penetrare il cervello. SEE-Tx® è applicabile a tutte le patologie con una nota mutazione genetica che porta ad una malformazione delle proteine target, che, grazie ai chaperone non competivi, possono guadagnare un ripristino della funzionalità.

