In preparazione per la stagione delle assemblee (Proxy Season) 2019, CGLytics allarga la sua copertura globale e nomina il nuovo responsabile della ricerca

Negli ultimi anni, l’aumento dell’attivismo degli azionisti e una maggiore consapevolezza complessiva relativa alle pratiche di governance delle imprese, ha portato alla necessità di una maggiore trasparenza sulla esposizione della governance e dei rischi reputazionali.

CGLytics, uno dei principali provider di strumenti di analisi del corporate governance, continua a guidare la trasparenza delle migliori pratiche di corporate governance per migliorare il processo decisionale informato, espandendo la sua copertura globale. Come parte della copertura globale allargata per la sua potente piattaforma di governance basata su cloud, c’è un aumento dei dati delle imprese che fanno aumentare la lista per tutto il Nord America, l’Europa e l’Australia da 3.300 a 5.500.

