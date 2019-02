Ingram Micro e MassChallenge annunciano le startup B2B finaliste del Concorso Comet

I finalisti globali potranno vincere oltre 1,5 milioni di dollari in contanti e finanziamenti per la commercializzazione; i vincitori parteciperanno al Cloud Summit del 2019 che si svolgerà a San Diego, California, dall’11 al 13 marzo.

Ingram Micro Inc. ha annunciato oggi, in collaborazione con MassChallenge, i 12 finalisti dei suoi Concorsi Comet tenutisi a Tel Aviv, Austin e Boston. I finalisti del concorso inaugurale di quest’anno sono: Verifyoo, Perimeter 81, ITsMine, EyeControl, ClearBlade, re:3D, Sempulse, The Mentor Method, Pixm Inc., addapptation, OnRout e BOXOLOGIC.COM.

