Lo stratega mondiale Dr. Parag Khanna entra nel Comitato consultivo di Henley & Partners

–Il Dr. Parag Khanna è entrato a far parte del Comitato consultivo di Henley & Partners, un importante organo strategico che fornisce attività di consulenza al top management dell’azienda in materia di decisioni chiave, nuovi progetti commerciali e iniziative umanitarie. L’area specifica di consulenza del Dr. Khanna verterà sulle tendenze e sugli scenari globali, con una particolare attenzione verso i rischi sistemici e verso le strategie socio-economiche e di ingresso sul mercato, in particolare in Asia.

Il Dr. Khanna, consulente di primo piano per la strategia globale, viaggiatore internazionale e autore di best seller, è il fondatore e managing partner di FutureMap, società di consulenza strategica in materia di dati e scenari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.