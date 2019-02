O-RAN Alliance annuncia una nuova specifica aperta per il fronthaul, una serie di demo e un evento per il settore al Mobile World Congress 2019

-O-RAN Alliance ha annunciato oggi la pubblicazione della prima specifica aperta O-RAN standard per il fronthaul completa di protocolli per piani di controllo, utente, sincronizzazione e gestione.

Sachin Katti, professore presso la Stanford University nonché copresidente del Comitato tecnico direttivo (Technical Steering Committee, TSC) di O-RAN, si è così espresso: “Siamo eccitati per la pubblicazione della prima specifica aperta per il fronthaul di O-RAN. O-RAN ha dato concretezza al significativo lavoro svolto per le specifiche in ambito xRAN e intende accelerare i test di interoperabilità e la commercializzazione dei prodotti. Il gruppo di lavoro per il fronthaul di O-RAN, inoltre, ha anche avviato discussioni su nuovi potenziali argomenti di studio per il 2019”.

Un evento di O-RAN specifico per il settore, ospitato da Deutsche Telekom presso il proprio stand nel Padiglione 3, darà il via lunedì 25 febbraio alle 18:00 ai lavori del Mobile World Congress (MWC).

