Opanga Networks annuncia la prossima generazione del software di apprendimento artificiale per la densificazione di rete

Opanga Networks, fornitore leader del settore di innovazioni Big Software per la densificazione di reti mobili, ha annunciato oggi la prossima generazione della sua soluzione N2000 che offrirà agli operatori di reti mobili efficienze finanziarie ancor superiori per mezzo di un aggiornamento del software eseguibile rapidamente entro una finestra di manutenzione. N2000 è la soluzione più economica al mondo per l’espansione della capacità di reti mobili e l’ultimissima generazione aumenta le efficienze di rete di un ulteriore 50 per cento.

