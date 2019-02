Reply inclusa all’interno del report Market Guide for Yard Management di Gartner per la soluzione LEA Reply™

–Reply, grazie alla piattaforma tecnologica per la Supply Chain e l’Industry 4.0 LEA Reply™, è stata inclusa da Gartner nel report “Market Guide for Yard Management” di Gennaio 2019.

"Con l'aumento dei costi di trasporto e dei problemi legati alla capacità, la gestione del piazzale permette di migliorare l'efficienza operativa attraverso una visibilità maggiore e l'ottimizzazione dei processi."

LEA Reply™ è una piattaforma interconnessa, basata su un’architettura a microservizi, che consente di implementare soluzioni per la Supply Chain flessibili ed economiche, create su misura per le specifiche esigenze aziendali.

Secondo quanto contenuto nel reporto realizzato da Gartner, “Con l’aumento dei costi di trasporto e dei problemi legati alla capacità, la gestione del piazzale permette di migliorare l’efficienza operativa attraverso una visibilità maggiore e l’ottimizzazione dei processi.”

La soluzione Yard Management, integrata in LEA Reply™, è specializzata nella gestione e nell’esecuzione di tutte le attività che si svolgono tipicamente in un piazzale abilitandone la gestione end-to-end, garantendo il 100% di visibilità e controllo di situazioni critiche, accelerando i processi di magazzino in entrata e in uscita e massimizzando il soddisfacimento di eventuali requisiti legati alle spedizioni urgenti o ad esigenze specifiche delle linee di produzione.

“Le aziende stanno prendendo in esame soluzioni per la gestione del piazzale (YMS) in modo da colmare le mancanze all’interno della propria catena di approvvigionamento. Alcune di queste mancanze sono rappresentate dai lunghi tempi di attesa dei rimorchi, dalla quantità di personale improduttivo, dalla scarsa sincronizzazione degli spostamenti delle merci e dalla pianificazione inefficace delle banchine”, prosegue il report di Gartner.

LEA Reply™ racchiude una gamma completa di funzionalità come la gestione delle attività di portineria, la pianificazione delle attività presso le banchine, la gestione delle banchine e del piazzale. Incorpora inoltre una mappa in 2D o 3D con monitoraggio in tempo reale, funzionalità di staging, un’applicazione mobile, dispositivi per l’area della banchina e per lo smistamento,, chioschi informativi, lettura automatica delle targhe dei veicoli (ANPR) e tecnologia RFID, massimizzando così l’efficienza e riducendo i costi di proprietà.