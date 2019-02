Germania: è record di surplus commerciale

Si conferma alto il surplus commerciale tedesco: è quanto reso noto dall’Ufficio di statistica di Wiesbaden relativamente ai dati 2018, ma queste non sono necessariamente buone notizie per l’Europa, ma anche per Berlino.

La cosa potrebbe aumentare le tensioni fra Unione europea e Trump che ha sempre criticato il comportamento e le pratiche della Germania rea, a suo dire, di sfruttare a proprio vantaggio un’eccessiva debolezza dell’euro. Washington accusa Berlino di sfruttare un euro debole per favorire il proprio export e i risultati, per l’ennesimo anno consecutivo, sembrano dare ragione agli accusatori. Ma questo potrebbe danneggiare anche i partner europei. Se Trump decidesse di potenziare i dazi contro i prodotti comunitari, questo non danneggerebbe solo la Germania, ma tutti gli altri paesi membri.

La Germana ha segnato un surplus di bilancio da 58 miliardi di euro. Si tratta della cifra più alta mai raggiunta dalla Riunificazione.