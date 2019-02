La Georgia ricorda le vittime dell’occupazione sovietica

Era il 25 febbraio del 1921 e le autorità sovietiche dichiaravano la nascita della Repubblica Socialista Sovietica di Georgia. Una data che dal 2010 viene ricordata nel Paese, tornato indipendente nel 1991, con cerimonie ufficiali in ricordo delle vittime.

Il presidente georgiano, Salome Zurabishvili, prima donna presidente del Paese, ha deposto una corona di fiori sul memoriale dei caduti della battaglia di Kojori,

“La battaglia per la conquista di Tbilisi – ha dichiarato alla stampa – è finita 98 anni fa oggi, molti cadetti georgiani sono morti qui, per l’indipendeza della Georgia. è un giorno da ricordare, perchè la battaglia per l’indipendenza del Paese non è finita”.