VIDEO Conte-May, sfida a biliardo prima del faccia a faccia

Giuseppe Conte e Theresa May si sono goduti un momento di relax prima del vertice bilaterale che si è tenuto domenica sera a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove è in corso il vertice tra Unione Europea e Lega Araba. Il primo ministro italiano e la premier britannica si sono sfidati a biliardo prima di andare nella sala organizzata per il faccia a faccia nell’albergo che ospita i due leader. Conte ha pubblicato un breve video della partita sul proprio account Twitter.