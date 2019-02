Iran: si dimette Zarif, l’uomo dell’accordo sul nucleare

Si è dimesso il ministro degli Esteri dell’Iran Mohammad Javad Zarif. È stata una figura chiave per l’accordo sul nucleare, concluso nel 2015 tra la Repubblica islamica e il Gruppo dei 5+1, ovvero Stati Uniti, Russia, Francia, Cina, Gran Bretagna e Germania, e poi messo in crisi a maggio 2018 con la decisione d Donald Trump di far uscire il suo Paese in maniera unilaterale.

Le dimissioni, annunciate su Instagram, dovranno essere accettate dal presidente Hassan Rohani.

Volto moderato e riformista del Governo, aveva visto intensificarsi nell’ultimo periodo gli attacchi nei suoi confronti da parte degli ultraconservatori.