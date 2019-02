IDC MarketScape: ESET nominata Major Player nella gestione delle minacce mobile

Secondo il report, “L’integrazione nel più ampio portafoglio di soluzioni ESET è un punto di forza per coloro che già utilizzano i prodotti di ESET. Le funzioni convergenti di sicurezza e gestione PC/mobile sono particolarmente preziose in particolare per le aziende che gestiscono grandi quantità di dispositivi Android BYOD sul posto di lavoro. “

L’aumento delle minacce mobile

Mentre tradizionalmente il PC computing presenta il rischio più grande relativo alle minacce alla sicurezza, è sempre più importante focalizzarsi anche sulla sicurezza mobile, che mostra pericoli in ascesa come quelli legati all’aumento degli attacchi di phishing e social engineering indirizzati agli utenti mobile. Molte organizzazioni utilizzano l’enterprise mobility management (EMM) come principale strategia di sicurezza mobile, ma solo il software MTM analizza attivamente le minacce relative ai dispositivi mobile e può segnalare le app dannose, minaccia in costante aumento.

Secondo Zuzana Legáthová, Analyst Relations Manager di ESET: “Il riconoscimento di ESET come Major Player da IDC MarketScape, uno dei più importanti riferimenti per i vendor del settore IT, è un’importante testimonianza della forza delle offerte di sicurezza mobile di ESET e una conferma delle nostre capacità nel sempre più importante settore del software MTM. Le aziende di tutto il mondo possono contare sull’esperienza di ESET per mantenere tutti i loro dispositivi mobile al sicuro e il riconoscimento di IDC MarketScape lo conferma “.

Informazioni su IDC MarketScape: Il modello di analisi di IDC MarketScape è progettato per fornire una panoramica sull’idoneità competitiva dei vendor ICT in un determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza una rigorosa tecnica di punteggio basata su criteri qualitativi e quantitativi che si traduce in una illustrazione grafica della posizione di ciascun vendor all’interno di un dato mercato. IDC MarketScape fornisce un quadro chiaro in cui le offerte di prodotti e servizi, le capacità, le strategie e i fattori di successo di mercato attuali e futuri dei fornitori IT e TLC possono essere significativamente confrontati. Il framework fornisce inoltre agli acquirenti di tecnologie una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di debolezza dei vendor attuali e potenziali.