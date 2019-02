Nuovo IObit Software Updater: Aggiorna automaticamente i programmi del PC

SAN FRANCISCO, 25 FEBBRAIO 2019 - IObit, la società che fornisce utilità di sistema e software di sicurezza in più rapida crescita al mondo, ha rilasciato oggi il suo nuovissimo IObit Software Updater, la soluzione ad un clic per aggiornare i programmi obsoleti e per installare i software indispensabili di Windows. Con il nuovo IObit Software Updater, i programmi vengono aggiornati in modo tempestivo e sicuro

Essendo un software gratuito e facile da usare, IObit Software Updater fornisce agli utenti la migliore esperienza per aggiornare i software. Oltre a ricordare di aggiornare i programmi essenziali in tempo non appena i distributori di software rilasciano gli aggiornamenti, gli utenti possono anche scegliere di ignorare gli aggiornamenti indesiderati. Al fine di facilitare il processo di aggiornamento, questo innovativo programma consente di effettuare gli aggiornamenti automatici ad un orario pianificato. Oltre a questo, IObit Software Updater supporta l’aggiornamento di più programmi contemporaneamente. Tutti gli aggiornamenti hanno passato i test più severi, pertanto sono al 100% puliti e sicuri. Una volta aggiornati i programmi, IObit Software Updater cancellerà automaticamente il pacchetto di installazione per liberare più spazio di sistema. In conclusione, questo software supporta l’aggiornamento dei programmi in background senza disturbare l’utente durante il lavoro.

IObit Software Updater aiuta gli utenti a installare oltre 100 programmi indispensabili di Windows, inclusi browser, applicazioni di office, software di sicurezza e altri strumenti utili. I programmi desiderati possono essere scelti per categoria o per lettera iniziale. I software possono essere selezionati singolarmente o in gruppo, ci penserà IObit Software Updater a installarli in modo semplice e veloce.

“IObit Software Updater è la scelta migliore per aggiornare i tuoi programmi Windows obsoleti”, ha detto Bing Wang, il direttore di Prodotto di IObit, “Non è necessario aggiornare ogni programma sulla pagina Web dello sviluppatore. IObit Software Updater è la soluzione più semplice per aggiornare velocemente i software del nostro PC. Inoltre, è un modo semplice ed affidabile per installare programmi di Windows essenziali, in particolare per un nuovo computer o dopo aver reinstallato un computer.”

IObit Software Updater è ora disponibile su IObit. Supporta pienamente Windows 10, 8/8.1, 7, XP e Vista.

Cosa sapere su IObit Software Updater

IObit Software Updater è un freeware leggero e senza pubblicità, che permette di aggiornare tutti i programmi obsoleti con un solo clic e di installare facilmente tutti i programmi essenziali e quelli più popolari. La soluzione di aggiornamento ad un clic ti consente anche di risparmiare tempo e lavoro, in quanto non dovrai più aggiornare i programmi obsoleti uno ad uno da diversi siti web. IObit Software Updater aggiorna automaticamente i programmi all’ orario pianificato e spegne / riavvia in automatico il PC ad aggiornamento completato. Inoltre, IObit Software Updater fornisce un database software più ampio per i software necessari in diverse categorie Il database software dei programmi fondamentali è stato ampliato nelle seguenti categorie: Browser, Sicurezza, Sociale, Multimedia, Runtime, e Utilità & Strumenti. Puoi installare facilmente e rapidamente tutti i software selezionati con un solo clic senza fastidiosi annunci e / o bundleware e nemmeno malware.

Scopri di più su IObit

Fondata nel 2004, IObit fornisce ai consumatori utilità di sistema innovative per Windows, Mac e Android OS al fine di migliorare notevolmente le prestazioni operative proteggendo i computer e dispositivi mobili dalle minacce alla sicurezza. IObit è universalmente riconosciuto nel settore e vanta oltre 100 premi, 500 milioni di download nonché 10 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.