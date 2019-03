Come alzare le difese immunitarie con una corretta alimentazione

Quando è necessario alzare le difese immunitarie



Senza rendersene conto, il nostro organismo è esposto a diversi attacchi dal mondo esterno. Basta pensare ad un cambio di stagione, ad un periodo di stress o all’esposizione a temperature tanto fredde quanto calde. Anche uno stile di vita indisciplinato o l’uso esagerato di antibiotici mettono a dura prova il nostro corpo indebolendoci. In questi casi come questi è necessario alzare le difese immunitarie, ricorrendo ad uno stile di vita sano che comprenda una corretta alimentazione. Ecco qualche indicazione utile da tenere a mente per stare nel pieno delle forze.

Alzare le difese immunitarie scegliendo i cibi più adatti

Esistono in natura alcuni alimenti in grado di aiutare il sistema immunitario, come ad esempio:

• Gli agrumi ricchi di vitamina C, ma anche fragole, kiwi, pomodori e patate.

• L’aglio, per eccellenza uno degli antibatterici più potenti.

• Il ginseng, in grado di stimolare il sistema nervoso e di difendere il fegato da attacchi esterni.

• Lo zenzero, le mandorle e i semi di zucca sono alcuni dei cibi più ricchi di zinco. Questo minerale infatti aiuta la produzione di cellule del sistema immunitario, ma non solo: è in grado di intervenire e guarire alcune patrologie croniche recidive.

• Il miele è un altro antibiotico naturale, grazie ad un’azione battericida e alla capacità di disinfettare le prime vie respiratorie.

È uso frequente inoltre, abbinare ad una sana alimentazione l’utilizzo di integratori del tutto naturali, in grado di aiutare il nostro organismo ad alzare le difese immunitarie. Sul sito della Farmacia Macedonio puoi trovare complessi multivitaminici che rafforzano l’organismo in modo naturale e senza controindicazioni. Come ad esempio gli integratori per la vitamina D, che oltre a rigenerare e rafforzare le ossa, ci protegge anche dalle malattie.