Prodotti in Dropshipping: come trovare prodotti di valore per i tuoi clienti?

Qual è la chiave di volta per avere successo nel dropshipping?

Trovare articoli che abbiano valore per i tuoi clienti.

Il dropshipping riveste ormai un’importanza fondamentale nel settore delle vendite al dettaglio, grazie ai bassi costi iniziali, che permettono di abbattere le barriere d’entrata nel mercato e alla facilità con la quale puoi gestire quest’attività ovunque nel mondo.

Se hai voglia di investire nel settore dell’eCommerce senza correre troppi rischi, allora il dropshipping è la strada giusta da percorrere. Vuoi capire cosa vendere sul tuo store online? Leggi il nostro articolo per scoprire quale sia il giusto valore per i tuoi prodotti in dropshipping e fare profitto.

Qual è la Tua Nicchia di Mercato?

Cos’è per te il dropshipping? Un lavoro o un semplice hobby? Se la tua risposta è un lavoro, devi iniziare a ragionare come un businessman o una businesswoman. Occorre per prima cosa progettare e pianificare. Probabilmente avrai un sacco di idee che ti frullano in testa, è importante quindi iniziare a metterle nero su bianco o sulla tastiera del tuo pc.

Comincia a definire:

la vision del tuo business in dropshipping;

il segmento di mercato a cui rivolgerti;

i tuoi concorrenti.

Oltre a questi passaggi, importante è anche capire quale sia la tua nicchia di mercato, ovvero una piccola parte del tuo segmento di mercato. Puoi scegliere di rivolgerti a donne, uomini, amanti dei viaggi o dell’artigianato o a calciatori, insomma le possibilità sono infinite. La differenza sostanziale tra identificare il tuo mercato di riferimento e trovare la tua nicchia di mercato sta nel fatto che con quest’ultima potrai instaurare una vero e proprio dialogo. Comprendere i bisogni e i desideri della tua nicchia ti permette di vendere con molto più facilità i tuoi prodotti, cosa che invece risulta più complicata da fare quando ci si rivolge ad un pubblico più vasto. Questo processo rappresenta un tassello fondamentale per creare un business di successo e ti aiuterà a trovare prodotti in dropshipping in linea con la tua vision e, di conseguenza, stabilirne un prezzo coerente.

Cosa Comprano le Persone?

Ora che hai definito la tua nicchia di mercato e le basi per il tuo business, devi capire cosa comprano i tuoi potenziali clienti.

Strumenti come Google Trend possono aiutarti nella ricerca di prodotti di tendenza, così come sbirciare sui siti di Amazon, Alibaba o eBay può essere un’ottima idea per capire cosa va per la maggiore.

Fai una lista degli articoli più venduti al momento, così sarai già preparato quando andrai a scremare quest’elenco.

I prodotti scelti dovranno essere in linea con i bisogni della tua nicchia e con la vision che hai impostato per il tuo business, per esempio: se la tua vision è quella di creare un sito per vendere articoli sportivi per i calciatori, offrire articoli da neonato non ha molto senso.

Scegli Quello che le Persone Vogliono (e Non Quello che Pensi Si Venderà)

Uno degli errori più comuni che viene commesso da chi vende online è di scegliere prodotti che si pensa di poter vendere o di proporre articoli che appaiono divertenti, sperando che si vendano da soli, senza fare ricerche a monte per capire quali siano i trend di mercato.

Mentre stai facendo la tua lista iniziale dei prodotti, fatti queste domande:

Sono difficili da trovare?

Come puoi venderli a chi visita il tuo sito web?

Per commercializzarli occorre considerare anche particolari metodi di spedizione?

La mia nicchia di mercato avrà bisogno di quei prodotti? Li troverà interessanti?

Perché qualcuno vorrebbe comprarli?

I miei concorrenti li stanno vendendo? Se sì, a quanto?

Posso vendere questi articoli a prezzi competitivi e guadagnarci allo stesso tempo?

Queste domande ti aiuteranno a focalizzarti meglio sui prodotti che vuoi commercializzare per assicurarti che si possano vendere facilmente facendoti guadagnare.

Product Pricing

Una volta individuati i tuoi prodotti in dropshipping, devi stabilire un prezzo. Ci sono una serie di fattori da considerare quando si stabilisce un prezzo: la forza del tuo brand, il tipo di relazione che vuoi stabilire con il tuo cliente e di sicuro il margine di profitto che vuoi ottenere.

Il Margine di Profitto

Hai intrapreso la tua attività in dropshipping per guadagnare. Devi quindi impostare un prezzo che ti permetta di fare soldi e il primo passo è sicuramento quello di analizzare tutti i tuoi costi: dal marketing, alle spese amministrative, a quelle dei prodotti e ai costi operativi in sé per sé. Per determinare il tuo margine di profitto, è importante tenere in considerazione che alcuni prodotti hanno un margine del 10%, quindi molto basso, mentre altri possono arrivare anche al 60%. Quindi aggiungi il tuo margine di profitto ai tuoi costi e avrai il prezzo di vendita per il tuo pubblico.

Impara a Conoscere i Tuoi Clienti

In realtà determinare il prezzo di un prodotto è molto più complesso di come possa sembrare, per poterlo stabilire al meglio è necessario capire cosa comprano i tuoi consumatori e quanto lo pagano.

In definitiva devi domandarti:

Quanto sono disposti a pagare i miei clienti per quel prodotto?

Fanno ricerche prima di comprare oppure il loro è un acquisto d’impulso?

È qui che l’importanza del tuo brand e le relazioni con i clienti entrano in gioco per determinare il prezzo dei tuoi prodotti.

Prendiamo ad esempio una maglietta con una bella immagine, in realtà costerebbe 8 Euro ma le persone sono disposte a comprarla per 14, perché questo è il prezzo di mercato a cui sono abituati a comprarla, se poi aggiungiamo il logo di Armani la potremo vendere facilmente anche a 50. Ti sei mai chiesto perché? Perché quella maglietta simboleggia uno status che le persone sono disposte a pagare, anche molto. Anche se il tuo brand non è Armani, non è detto che tu non possa conquistare il tuo pubblico: la professionalità del tuo customer care o la garanzia dei rimborsi sono servizi per i quali i tuoi clienti sarebbero disposti a pagare anche qualcosina in più del normale. Gioca con gli acquisti di impulso: fissa dei prezzi bassi per questi articoli, in modo che i clienti siano invogliati a comprarli senza pensarci due volte.

Come Trovare Prodotti in Dropshipping di Valore per i tuoi clienti

C’è qualche trucchetto per trovare prodotti in dropshipping che abbiano valore per i tuoi clienti. Il segreto è scovare quegli articoli per i quali sai che la tua nicchia di mercato sia disposta a pagare anche un prezzo più alto del normale, facendoti guadagnare. Questo richiede degli sforzi per comprendere approfonditamente la vision del tuo business.

Una volta scelti i tuoi prodotti, usa Yakkyofy per trovare articoli dalla Cina a prezzi competitivi, per personalizzare i tuoi prodotti in dropshipping e per automatizzare tutto il processo di fulfillment dei tuoi ordini.