iPasto: l’app per ottimizzare orari di lavoro e buoni pasto

Basta una semplice app per tenere traccia degli orari di lavoro e dei buoni pasto accumulati: si chiama iPasto e rappresenta il nuovo must have per i lavoratori dipendenti.

Il 16% dei lavoratori in Italia fa uso ogni giorno dei ticket, forniti come fringe benefit dall’azienda in cui operano. Ma spesso capita di dimenticare quanti ne sono stati accumulati, quanti si possono ancora utilizzare o, peggio, si perde l’occasione di sfruttarli non rispettando tutte le regole legate agli orari di lavoro.

iPasto permette, invece, di avere sul proprio telefono un perfetto promemoria e una guida vera e propria per ottimizzare l’ottenimento dei buoni pasto.

Iniziare ad utilizzare l’app è semplicissimo:

si può scaricare facilmente dal Play Store o da Apple Store. Infatti, è disponibile sia per Android che per iOS;

Una volta scaricata si passa alla Configurazione, andando a inserire le regole e gli orari aziendali. Alcuni enti e PMI hanno già fornito tutte le informazioni, che sono quindi già presenti nel database: basta fare una ricerca all’interno dell’applicazione e la sincronizzazione è automatica.

Una volta impostati tutti i dati, iPasto ti permette di inserire ogni giorno i tuoi orari di entrata e uscita dal posto di lavoro e di controllare le statistiche, il calendario mensile ma soprattutto il numero di buoni pasto maturati.

Non solo: l’app ti aiuta anche a seguire al meglio le regole e ti regala consigli e strategie per ottenere ticket, in modo da evitare di perdere buoni pasto solo per una manciata di minuti. Attivando le Notifiche, ogni giorno i memo ti permetteranno di non perdere nessuna timbratura e di ottenere i tuoi benefit senza rischi.

Lo strumento più utile per i dipendenti, da portare sempre con sé, perfetto per dare il massimo e ottenere tutti i buoni pasto meritati.

