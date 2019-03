La guida definitiva ai migliori hashtag da usare con Instagram

Instagram è una grande piattaforma di marketing che gli imprenditori di e-commerce possono utilizzare per far crescere il proprio business e-commerce. Non importa se hai appena iniziato con il tuo negozio online o se genera già migliaia di dollari di entrate ogni mese, Instagram è uno strumento prezioso che puoi utilizzare per il tuo business.

Instagram è una piattaforma di social media gratuita che può essere utilizzata per una varietà di funzioni differenti per il tuo negozio online. Puoi promuovere i tuoi ultimi prodotti, acquisire nuovi clienti o persino comunicare direttamente con quelli esistenti. Instagram ha attualmente 800 milioni di utenti mensili attivi. Questo rappresenta un’opportunità ideale per le aziende di pubblicizzare i loro prodotti di fronte a un vasto pubblico senza dover spendere una grande quantità di denaro per la pubblicità a pagamento. Quando utilizzi Instagram per promuovere il tuo negozio online, è essenziale sfruttare gli hashtag o le etichette: sono una risorsa inestimabile per aumentare la portata e l’autorità del tuo marchio. Sappiamo che trovare i migliori hashtag di Instagram per il tuo negozio online è un compito impegnativo, non importa quanto tu sia abile con i social network.

Abbiamo creato questo articolo per aiutarti a capire come funzionano gli hashtag di Instagram e come puoi trovare le migliori etichette per ottenere più “Mi piace” sul tuo contenuto. Alla fine di questo articolo, sarai dotato di tutte le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare gli hashtag di Instagram per far crescere la tua lista di fan di oggi.

Che cos’è un hashtag di Instagram e perché dovrei usarne uno?

Un hashtag di Instagram è una parola, o una serie di parole, etichettata con il simbolo di cancelletto o numerale (#) utilizzato nella descrizione di una pubblicazione o nella sezione dei commenti. Questi hashtag aiutano Instagram a organizzare e classificare i contenuti, consentendo alla piattaforma di presentare il contenuto giusto agli utenti giusti. Se sei un utente frequente dei social network, è probabile che tu abbia già visto gli hashtag in azione.

Gli hashtag di Instagram hanno scopi diversi, come i seguenti:

– Ottieni più “Mi piace”: è probabile che gli utenti di Instagram interessati a un argomento specifico cerchino gli hashtag correlati ad esso. Se usi gli hashtag di Instagram nei tuoi contenuti, avrai l’opportunità per questi utenti di accedere alle tue pubblicazioni e, a sua volta, scoprire di più sul tuo marchio; è per questo che è una buona idea cercare i migliori hashtag di Instagram e ottenere più “Mi piace”.

– Ottieni più followers: gli utenti di Instagram che sono interessati a una nicchia specifica cercheranno sempre più contenuti ad esso correlati. Usare gli hashtag di Instagram corretti è uno dei modi migliori per ottenere più followers in questo social network. Espandi la tua portata, consentendo ai tuoi contenuti di essere scoperti da più persone. Se incappi nel tuo account attraverso un hasthag di Instagram e scopri che stai pubblicando contenuti rilevanti per loro, è probabile che inizi a monitorare il tuo account. Questo è eccellente per qualsiasi imprenditore di e-commerce, dal momento che puoi promuovere i tuoi prodotti e il tuo marchio tra gli utenti che stanno già interagendo con il tuo account Instagram.

– Aumenta le vendite: i tag Instagram non servono solo a far crescere i social network del tuo negozio online. Anche se questo è un risultato prezioso dell’utilizzo degli hashtag di Instagram, puoi anche incrementare le vendite se le utilizzi correttamente per il tuo account del negozio e-commerce. Se usi hashtag di nicchia specifici quando promuovi uno dei tuoi prodotti, è probabile che attirerai l’attenzione degli utenti che potrebbero voler acquistare qualcosa relativo a questo contenuto. Ciò significa che puoi aumentare le vendite del tuo negozio con hashtag riflessivi di Instagram combinati con contenuti interessanti.

Come posso trovare i migliori hashtag di Instagram?

Ora che abbiamo parlato dei vantaggi dell’utilizzo degli hashtag su Instagram, è tempo di spiegare come è possibile trovare i migliori hashtag per ottenere più “Mi piace” per il tuo negozio online. Se sei un proprietario di un negozio di e-commerce, è una buona idea prendersi un po ‘di tempo per cercare quali sono i migliori tag Instagram per ottenere “mi piace”, specialmente quelli relativi alla tua nicchia. Quando fai marketing per il tuo negozio online è sempre meglio prendere decisioni basate sui dati.

Sono disponibili diversi strumenti che offrono informazioni sui migliori hashtag di Instagram per ottenere “Mi piace”. Indipendentemente dalla nicchia del tuo negozio online, puoi sicuramente trovare etichette pertinenti ai tuoi contenuti. Ecco alcuni strumenti che puoi utilizzare per generare i migliori hashtag di Instagram e ottenere più “mi piace”.

InstagramTags: Instagram Tags è uno strumento che gli imprenditori di e-commerce possono utilizzare per accedere a set di hashtag popolari già creati. Il suo strumento offre hashtag che si riferiscono a diversi campi, da ‘Hair’ a ‘Remembering the past’. Puoi usare InstagramTags per trovare i migliori hashtag di Instagram per ottenere “Mi piace” e aumentare la presenza del tuo negozio online nei social network.

Seekmetrics: questo è un altro strumento di analisi che fornisce metriche comparative per vedere come ti esibisci rispetto ai tuoi concorrenti. Questo strumento generatore di hashtag di Instagram utilizza l’API di Instagram per trovare gli hashtag correlati. Per utilizzare il generatore di hashtag, è sufficiente scrivere un hashtag e fare clic su “Genera”. Successivamente, verranno visualizzati tutti gli hashtag simili.

All Hashtag: questo strumento generatore di hashtag ti consente di creare e analizzare gli hashtag più importanti generando migliaia di hashtag rilevanti, che puoi quindi copiare e incollare nei tuoi post su Instagram. Questo generatore di hashtag di Instagram seleziona hashtag in base a una parola chiave inserita. Con tre diverse opzioni di filtro, hai sicuramente la possibilità di cercare i tag Instagram che stai cercando.

Limite di hashtag su Instagram

Quando si è alla ricerca di migliori hashtags Instagram per “piace” o “piace” per il tuo negozio e-commerce, è essenziale avere in mente i limiti hashtag Instagram o tag che è possibile utilizzare. Instagram impone un limite di 30 hashtag per post. Questa limitazione si applica per garantire che il contenuto su Instagram rimanga rilevante e per evitare spam o contenuti indesiderati.

Il limite di hashtag di Instagram può guidare la tua scelta su quali hashtag utilizzare quando pubblichi contenuti sui tuoi account di social media. Se stai utilizzando un generatore di hashtag di Instagram per ottenere tag interessanti, come quelli sopra menzionati, probabilmente avrai un set generico di 30 hashtag. Tuttavia, potresti scoprire che esistono hashtag molto più rilevanti per le tue pubblicazioni particolari. Sentiti libero di usare gli hashtag di Instagram che ritieni siano più utili per attrarre il traffico che interagisce realmente con i tuoi contenuti: conosci il tuo negozio online e il tuo pubblico meglio di chiunque altro.

Instagram per il tuo business Dropshipping

Ci sono molti vantaggi nell’usare gli hashtag di Instagram per il tuo business dropshipping. Vediamone alcuni:

Meno investimenti: uno degli innegabili punti positivi dell’utilizzo degli hashtag di Instagram è che puoi farlo assolutamente gratuitamente. Se pubblichi regolarmente contenuti sul tuo account Instagram e utilizzi gli hashtag pertinenti per la tua nicchia, attirerai inevitabilmente un pubblico più vasto che aumenterà il tuo traffico organico, il tutto senza pagare un centesimo!

Sviluppa un marchio: l’uso degli hashtag di Instagram per il tuo business dropshipping – insieme ad un eccellente contenuto visivo – è la ricetta ideale per creare un’immagine di marca duratura per i tuoi clienti. Se crei un hashtag principale che è unico e basato su una rappresentazione della tua identità di marca, come il nome del tuo negozio o slogan, lascerai un’impressione duratura sul tuo pubblico. Usare il nome della tua società come hashtag e incoraggiare i tuoi follower a fare lo stesso creerà un senso di comunità, che è salutare per una sensazione di marca duratura. Cerca di non concentrarti semplicemente sugli hashtag per ottenere “Mi piace” o più follower, e invece, il tuo obiettivo è creare riconoscimento per il tuo marchio. Puoi farlo usando gli hashtag di Instagram che rappresentano meglio i tuoi contenuti e, cosa più importante, che rappresentano il tuo marchio nel modo in cui vuoi che sia rappresentato.

Crediamo che dropshipping sia il miglior modello di business per la tua attività, soprattutto se usi Shopify. Se gestisci la tua attività con il modello dropshipping, non dovrai mai preoccuparti di prendere l’inventario. Invece, dovrai semplicemente comunicare con i tuoi fornitori ogni volta che riceverai un ordine, e loro saranno responsabili dell’invio dei prodotti direttamente alla porta del tuo cliente. Puoi utilizzare Oberlo per gestire il tuo business dropshipping: l’avvio è molto semplice e faciliterà la tua vita di imprenditore nel mondo del commercio elettronico.

I migliori hashtag di Instagram per ottenere “Mi piace”

Tieni presente che questi hashtag di Instagram sono i più popolari in generale, quindi è possibile che alcuni di questi hashtag siano meno utili per la tua attività di altri. In questo caso, puoi utilizzare Websta.me per individuare i migliori tag Instagram pertinenti al tuo negozio online.