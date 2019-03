10 consigli utili per cercare e trovare la tua futura base di coworking

La tendenza e lo spirito di coworking globale continuano la sua incredibile svolta e il successo con una selezione più ampia di ambienti di coworking entusiasmanti e dal design creativo da scegliere come non mai

Le onde di coworking hanno continuato nel 2018 i loro magnifici rollings anche in location completamente nuove. Caffè e ristoranti di tutto il mondo hanno approfittato dell’opportunità di trafficare le loro stanze semivuote durante il giorno con allegri appassionati di coworking.

Le capacità del coworking di convincere le persone a trovare e lavorare insieme in modi nuovi – attraverso tutti i confini e settori professionali, dimensioni e posizione dell’azienda – si espanderanno quest’anno, tra cui lobby di hotel, centri commerciali e luoghi adatti simili, si aspettano gli esperti.

Spazi di lavoro e ambienti condivisi riuniscono persone con background, idee, approcci diversi e supportano gli imprenditori nello sviluppo di idee e soluzioni più creative e attuabili.

Per questi start-upper, le sfide più significative sono solitamente quelle di smaltire correttamente il proprio tempo, mantenere la motivazione e i giusti livelli di produttività attraverso un’intera settimana lavorativa. Il buon ambiente di coworking può sostenerli – è molto più facile mantenere la concentrazione al di fuori dell’home office.

MatchOffice News ha messo insieme una lista di 10 consigli super utili su come iniziare a trovare il tuo nuovo coworking desk e base che sarà in grado di soddisfare le tue esigenze individuali:

1. Dove vuoi lavorare

La posizione potrebbe essere cruciale per la tua workstation imminente – posizione di fronte alla tua residenza, ai tuoi clienti, collaboratori e rapporti di collaborazione, ecc. Identifica dove è meglio per te pubblicare la tua futura sede di coworking. Tieni presente che le aziende di coworking più grandi hanno molte posizioni diverse a cui sarai iscritto per l’accesso.

2. Quali sono i tuoi bisogni

Identifica come dovrebbe essere il tuo futuro posto di lavoro di coworking. Avrai bisogno di un ufficio quotidiano, magari di un domicilio rappresentativo dove poter organizzare riunioni di lavoro? O stai solo cercando un po ‘fuori dall’ufficio di casa e una sala di lavoro per lavorare di volta in volta – possibilmente con un pass giornaliero flessibile verso uno o forse più luoghi di coworking?

3. Fai un tentativo

Nominare una giornata di lavoro gratuita su un cosiddetto pass giornaliero presso i fornitori di coworking che potresti aver individuato come workstation impressionanti e potenziali. Prova a fondo se ti senti subito in grado di prosperare con l’atmosfera sociale e lo spirito di squadra del luogo, ma anche con il design degli interni dell’ambiente, le condizioni di suono e illuminazione e altre strutture tecniche.

4. Scopri strumenti e dispositivi

Controlla in che modo tutti gli strumenti IT e altri dispositivi e dispositivi corrisponderanno alle tue esigenze (velocità internet, stampanti, macchina per caffè espresso, ecc.), Ma anche sale riunioni e conferenze, conversazione e zone tranquille del luogo, che utilizzerai inevitabilmente nel tuo flusso di lavoro futuro.

5. Ti piace l’interno

Lo spazio e il design degli interni sono in genere caratteristiche impressionanti di un ambiente di coworking. Sei fiorente, ispirato e lavora meglio in ambienti colorati con diverse divisioni di stanze e mobili o nelle tradizionali aree degli uffici regolari? Le selezioni odierne di spazi di coworking non sono mai state più ampie e diversificate.

6. L’ambiente di rete

La dimensione sociale è uno dei motivi principali per cui stai cercando un ambiente di coworking. Ma la sfera sociale, l’ispirazione e la diversione sono diverse cose: se si tratta di una rete professionale rigorosa per la quale si sta raggiungendo, si dovrebbe dare la priorità a uno spazio di coworking che si rivolge esattamente al proprio settore e ai propri interessi commerciali.

7. Non dimenticare il calendario degli eventi

Oltre al prezioso networking quotidiano con gli altri colleghi del luogo, dovresti profittare socialmente e professionalmente degli eventi di ogni tipo, che la maggior parte dei fornitori di coworking organizzano e offrono continuamente ai loro inquilini. Non dimenticare di controllare il calendario degli eventi della sede.

8. Spazio per crescere

Se hai ambizioni di crescere, sviluppare ed espandere la tua attività, dovresti già considerare le possibilità di spazi di lavoro più grandi nella posizione. In pochi mesi potresti avere bisogno di più workstation, forse anche di uno spazio ufficio separato. Preparati ad agire fin dall’inizio.

9. Cosa paga meglio

Se sei una start-up o un imprenditore, l’affitto mensile potrebbe essere un fattore del tuo budget. Gli spazi di coworking nelle città europee costano in genere 3-500 EUR al mese, ma inizialmente, potresti essere in grado di gestire un passaggio giornaliero o due (da circa 15 EUR) con accesso a eccitanti ambienti di coworking in grado di mettere il tuo business sulla giusta strada . Ricorda che la maggior parte dei prezzi sono soggetti a negoziazione.

10. Come si commette

Brevi termini di noleggio sono uno dei grandi vantaggi dell’opting per l’ambiente di coworking. A differenza degli uffici tradizionali, puoi spesso legare il tuo spazio di coworking solo per uno o due mesi. I principali fornitori di coworking operano spesso con contratti di tre mesi che vengono automaticamente rinnovati fino alla loro risoluzione.