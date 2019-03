Grecia: naufragio di migranti, bambini tra le vittime

Nuova tragedia in mare al largo dell’isola di Samo, all’alba di questo giovedi. Almeno tre persone, di cui due bambini, sono annegate nel naufragio di un’imbarcazione di fronte alle coste dell’isola greca, nell’egeo orientale. Secondo la guardia costiera greca a bordo del barcone c’erano 12 migranti, 9 dei quali sono stati tratti in salvo e trasferiti all’ospedale dell’isola.

I due minori sarebbero morti nel tragitto per arrivano in ospedale, mentre il corpo della terza vittima, un uomo di età non precisata, è stato recuperato in mare.

Tra le persone soccorse, anche una bambina di 3 anni che, secondo i media locali, si trovava in stato di ipotermia. Al momento non si conosce la provenienza dei naufraghi né le condizioni di salute dei superstit o la loro età.

Secondo le autorità di Atene la barca si è trovata in difficoltà durante la notte tra mercoledi e giovedi. Dopo aver ricevuto l’sos, la guardia costiera ha avviato le ricerca via mare e via aria procedendo al salvataggio dei superstiti. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il naufragio, dal momento che le condizioni del mare erano buone.