Dropshipping vs Affiliate Marketing: si possono abbinare?

Dropshipping vs affiliate marketing: su quale dei due dovresti puntare?

L’ eCommerce è oggi uno dei grandi protagonisti della scena del marketing, in effetti gli esperti del settore prevedono che il suo fatturato entro il 2021, raggiungerà i 4,8 trilioni di dollari. Lanciarsi in questo business offre pertanto fantastiche opportunità di guadagno, visto anche l’ottimo ritorno di investimenti.

Ci sono però alcune decisioni cruciali che devi prendere se vuoi guadagnare in questo settore, tra queste, per esempio, scegliere tra il dropshipping e l’affiliate marketing. Sono entrambi modi di vendere online e tutti e due hanno i propri vantaggi.

Dropshipping vs affiliate marketing, quale sceglieresti? Per conoscere quale tra i due si adatta meglio alle tue esigenze, leggi il nostro articolo: abbiamo approfondito le differenze, le somiglianza e i vantaggi delle due modalità di business, mettendo insieme i loro punti di forza, per creare una strategia di marketing vincente.

Dropshipping Vs Affiliate Marketing: definizioni, pro e contro.

Cos’è l’Affiliate Marketing?

Prima di tutto definiamo cos’è l’affiliate marketing. Essere un affiliate marketer significa sostanzialmente essere un referente che guida il cliente verso le pagine prodotto degli articoli venduti dal suo network di riferimento.

In poche parole, l’affiliate marketer non ha a disposizione un suo inventario, non ha controllo sul prezzo del prodotto finale venduto e non può accettare soldi dai clienti. Il suo guadagno proviene esclusivamente dal network di affiliazione. Ogni volta che un cliente effettua un acquisto presso una delle aziende alle quali è affiliato, ottiene una percentuale sulla vendita.

Diventare un affiliato è davvero facile: basta costruire un sito che si presenti affidabile, ben strutturato e dall’aspetto accattivante, avrai infatti bisogno di presentarti come un professionista ai network con i quali vuoi fare affari.

Per farlo, può essere utile creare un sito mobile-first, ovvero progettarlo e ottimizzarlo per quegli utenti che acquistano da mobile e che stanno diventando sempre di più. In questo modo, chi fa shopping online tramite smartphone apprezzerà sicuramente il suo sito, assicurandoti così il lancio di una campagna di affiliazione di sicuro successo.

Vantaggi di diventare un Affiliate Marketer

Uno dei vantaggi di essere un affiliate sta nel fatto che non devi preoccuparti del magazzino, sono infatti i network a cui sei affiliato che hanno la responsabilità delle scorte, mentre tu penserai solo a vendere. Questo significa che, una volta effettuata la tua vendita, aspetterai il prossimo cliente e così via, fino a ricevere il tuo stipendio. Come funzionano i metodi di pagamento per gli affiliate marketer? Una volta affiliati, si riceve un tracking cookie grazie al quale vengono tracciate tutte le vendite.

Nel momento in cui vendi un prodotto, il tuo cliente riceverà il tracking cookie. Il network a cui sei affiliato verificherà che l’ordine arrivi da uno dei tuoi acquirenti e quindi procederà a ricaricare il tuo conto affiliate e a darti la percentuale sulla vendita.

Cos’è il dropshipping?

Il Dropshipping è molto simile all’affiliate marketing, ma al contrario di quest’ultimo, l’approccio a questo business è più pratico e operativo. Il dropshipping in sostanza segue le stesse strategie dell’affiliazione, ma con alcuni cambiamenti.

Anche con il dropshipping non hai bisogno di un magazzino, ma anziché rinviare il cliente su una pagina web dove potrà effettuare l’acquisto, si trasmette l’ordine ad un distributore, che si occupa del processo di fulfillment dell’ordine stesso e della consegna al cliente finale. Non dovrai quindi preoccuparti della gestione del prodotto, esattamente come un affiliate, ma sarà tuo compito gestire il customer care. Infatti i clienti comprano sul tuo store, sei te quindi l’interlocutore con cui comunicano ed è la tua reputazione ad essere messa in gioco, non quella del fornitore.

Il Dropshipping è redditizio?

Il dropshipping si sta rivelando sempre più un modello di business redditizio e con bassi rischi d’impresa. I guadagni dal dropshipping dipendono dal fornitore, è lui infatti a stabilire il prezzo del prodotto, mentre a te spetta solo definire il margine di profitto.

In teoria puoi vendere un articolo che vale 5 Euro a 15, ma fai attenzione, un ricarico elevato sui tuoi prodotti può facilmente portarti al fallimento in questo business.

Abbinare Il Dropshipping all’Affiliate Marketing è possibile?

La risposta è sì, puoi combinare insieme questi due modelli di business, per generare ancora più redditi passivi.

Occorre però rimboccarsi le maniche, ma ne sarà valsa la pena, quando vedrai i risultati.

In che modo? Molti addetti del settore prestano particolare attenzione a quei clienti che acquistano attraverso il dropshipping. Una transazione conclusa con questa modalità ti consente infatti di avere i dati e i contatti dei clienti, ai quali potrai indirizzare campagne di marketing per promuovere prodotti di loro interesse. Dovrai però studiare bene le preferenze dei tuoi consumatori affinché questo stratagemma funzioni. Come risultato però, vedrai che la tua rendita passiva, derivante dalla tua attività in dropshipping e dal marketing di affiliazione, salirà notevolmente.

Utilizzare insieme l’Affiliate Marketing e il Dropshipping

Non è una sfida quella tra i due modelli, dropshipping vs affiliate marketing. Scegliere tra i due, tuttavia, può rivelarsi insidioso, per questo la nostra guida ti può aiutare a trovare il modello più adatto alle tue esigenze di business. Scegli quello giusto per te o usali entrambi per aumentare i tuoi guadagni. Se alla fine opterai per il dropshipping, potresti incontrare difficoltà a scegliere i prodotti da vendere sul tuo store, ma non preoccuparti, leggi il nostro articolo su come trovare i migliori prodotti da vendere in dropshipping, che ti aiuterà a trasformare il tuo business in un successo assicurato.