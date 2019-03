Liberalizzazione nuovi domini .autos

Abolite le restrizioni per la registrazione dei nuovi domini .autos! Non occorrerà più l'appartenenza al settore dell'automotive per registrare un dominio .autos

Il Registro dei domini .autos ha annunciato di aver rilassato le regole per la registrazione dei domini .autos tanto da essere stati liberalizzati, come già accaduto per gli altri domini gestiti dal Registro, .boats, .homes, .motorcycles e .yachts.

Attualmente, per registrare un nuovo dominio .autos viene richiesta l’appartenenza del richiedente al settore cui l’estensione fa riferimento, e quindi all’industria automobilistica.

Inoltre, tutti i richiedenti un dominio .autos, al fine di completare correttamente il processo di registrazione, devono passare un processo di verifica, a discrezione del Registro, nei 10 giorni successivi la domanda di registrazione.

Entrambe queste restrizioni di registrazione verranno abolite!

A partire dal 15 Marzo 2019, infatti, per la registrazione di un dominio .autos non servirà più essere membri del settore dell’automotive e completare il processo di verifica!

Chiunque, quindi, potrà registrare un nuovo dominio .autos!

