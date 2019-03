Thailandia: il partito dei militari reclama la vittoria

Un esito elettorale che fa discutere, con l’opposizione che grida ai brogli e il partito di governo che reclama la vittoria alle elezioni politiche mentre lo spoglio volge al termine. In Thailandia si sono tenute le prime elezioni dal golpe militare del 2014.

Il partito dei militari, Palang Pracharat, detti anche “i gialli”, si proclama vincitore.

Uttama Savanayana, il leader del partito, annunica: “La nostra formazione ha avuto la maggioranza dei voti popolari in queste elezioni. D’ora in poi inizieremo a contattare gli altri partiti che hanno vinto dei seggi e i cui programmi sono compatibili col nostro per formare un governo”.