Papa Francesco bacia i piedi dei leader sudanesi: “mantenete la pace”

Papa Francesco, in un gesto simbolico che ha concluso un ritiro spirituale senza precedenti in Vaticano, si è inginocchiato per baciare i piedi dei leader del Sudan meridionale, esortandoli a non tornare a una guerra civile. Il Pontefice apertamente sollecitato il presidente del Sud Sudan Salva Kiir, il suo ex vice leader ribelle Riek Machar, e altri tre vice presidenti a rispettare un armistizio e a impegnarsi a formare un governo di unità il mese prossimo. I leader erano in ritiro spirituale a città del Vaticano, insieme alle autorità ecclesiastiche del paese