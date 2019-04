Portogallo: si ribalta bus a Madeira, almeno 28 morti

Un autobus turistico si è ribaltato nell’isola di Madeira, in Portogallo, causando la morte di almeno 28 passeggeri. A riportarlo è l’agenzia di stampa Lusa. L’incidente è avvenuto nel comune di Santa Cruz, nella zona sudorientale dell’isola.

L’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, che in seguito sarebbe finito in una scarpata, per poi ribaltarsi e finire contro un’abitazione.

A bordo del bus viaggiavano 51 persone: stando ai media portoghesi la maggior parte delle vittime sarebbe di nazionalità tedesca.

“Non ho parole per descrivere quanto accaduto. Posso solo immaginare la sofferenza di queste persone”, ha detto a Sic Tv il sindaco Filipe Sousa, che poi ha aggiunto che le vittime sono 11 donne e 17 uomini. Un bilancio che potrebbe aggravarsi: altri 21 passeggeri sono stati trasportati in ospedale, alcuni sono in condizioni gravi.